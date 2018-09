MP investiga o uso de motolâncias em São Paulo

Segundo a promotora de Saúde Ana Lúcia Vieira Menezes, o inquérito, aberto em 30 de abril, está na fase inicial e vai apurar também o motivo da demora para acionamentos de ambulâncias nas 65 bases do Samu, após o recebimento de alguma ocorrência. "Está havendo prejuízo no atendimento de emergência e queremos saber as causas. A Prefeitura de São Paulo já foi oficiada para se pronunciar sobre as motos e disse que está na espera do treinamento de pessoas", explica.

Reunião - A capacitação é feita pela Polícia Rodoviária Federal, que foi notificada mas ainda não respondeu. Ana Lúcia afirma que o próximo passo será uma reunião com os responsáveis pelo Samu na capital e a Polícia Rodoviária. "Podemos fazer um acordo com uma data-limite para resolver a questão. Se não houver interesse das partes, podemos ainda entrar com uma ação civil pública", diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.