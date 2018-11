MP investiga onde Universal usou remessas

Cristina apontou nomes e números de contas bancárias por onde teria passado o dinheiro da Universal nos Estados Unidos e em Portugal. De acordo com o MPE, parte desses recursos foi usado na compra de imóveis, carros, empresas de comunicação e um avião no Brasil. A acusação sustenta que esse dinheiro foi arrecadado por meio do dízimo pago pelos fiéis.

Os diretores da Igreja negam. O criminalista Antônio Sérgio de Moraes Pitombo afirma que "a defesa quer encontrar e ter acesso às delações e tomar providências no sentido de verificar a legitimidade de como foram produzidas e apurar eventuais responsabilidades".

A doleira é testemunha-chave da apuração sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha que envolve o bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja, e outros nove acusados.

Acionados por autoridades brasileiras, promotores de Nova York apuram supostos crimes financeiros cometidos nos EUA. O MPE fez um pedido de cooperação internacional com os EUA para bloquear contas e bens dos acusados naquele país. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.