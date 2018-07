MP investiga outros acidentes que envolvem trem em SP

Os dois descarrilamentos teriam ocorrido com a mesma automotriz (A1), na linha Pindamonhangaba - Campos do Jordão, que está parada para revisão. O pedido do MP de Pindamonhangaba deve somar ao processo os questionamentos sobre as condições de funcionamento da EFCJ.

Segundo passageiros e funcionários da EFCJ, outros cinco acidentes já foram registrados na linha somente este ano, nenhum com a proporção de vítimas deste último. Entre 2011 e 2012, de acordo com o governo do Estado, foram investidos R$ 14 milhões em reformas, modernização dos bondes e sistema de manutenção.

Outro ponto questionado pelo MP é a regulamentação da linha junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Consultada pela reportagem, a ANTT informou que o serviço prestado pela EFCJ não é de sua responsabilidade, pois está registrada junto ao governo do Estado, sob a responsabilidade da Secretaria de Transportes Metropolitanos. A linha férrea turística tem 47 quilômetros de extensão e passa pelos municípios paulistas de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.