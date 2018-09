MP investiga policiais que atiraram contra menor no AM O Ministério Público (MP) do Amazonas investiga o caso dos policiais militares que atiraram em um adolescente no bairro Amazonino Mendes, em Manaus (AM). Segundo a assessoria do MP, o caso aconteceu em agosto do ano passado, mas apenas há dois meses o órgão tomou conhecimento e teve acesso às imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial que filmou a ação dos PMs.