MP investiga suposta fraude no Saresp em Sorocaba O Ministério Público Estadual (MPE) vai apurar se houve fraude na prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) aplicada na Escola Estadual Reverendo Augusto da Silva Dourado, em Sorocaba. O estabelecimento ficou em primeiro lugar entre as escolas paulistas com média acima de 9 em uma escala de 0 a 10.