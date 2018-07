MP investiga suposta fraude no transporte público em SP O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil apreenderam hoje mais de 30 CPUs de computadores e um grande volume de documentos durante uma operação de combate a supostas fraudes no transporte público da capital. O objetivo era recolher provas de um esquema de desvio de recursos públicos que estaria sendo praticado pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Ramo de Transportes Urbanos, Rodoviários e Anexos de São Paulo.