MP investiga suposta irregularidade em adoção no RJ

O caso está sendo investigado pelo Ministério Público em Barra do Piraí. De acordo com o Conselho Tutelar do município, a mãe da criança teria procurado o conselheiro no dia 5 de dezembro e manifestado interesse em entregá-la à adoção. A justificativa seria uma briga com o pai da criança. O conselheiro informou que já havia uma família interessada e a encaminhou imediatamente ao gabinete do vereador, onde a mãe assinou uma declaração validando a entrega à uma família de Santa Rita de Jacutinga (MG).

A mãe ainda afirmou ter recebido R$ 30 do vereador, após a entrega. Em depoimento, ela afirmou que o dinheiro seria para uma cinta. Sete dias após a adoção irregular da criança, a mãe se arrependeu e procurou a criança para reaver a guarda, sem sucesso. Ela denunciou o caso ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Em procedimento administrativo, o Conselho afastou Arnaldo Feijó do cargo e encaminhou as investigações ao MP.