MP investiga teste com saco de cimento em concurso

Muitas participantes reclamaram da prova e algumas saíram chorando e com dores nos braços e nas costas. A promotora Patrícia Lacerda Pavani quer com a ação saber se houve ilegalidade no teste. Para isso, ainda nesta semana estará, cobrará informações da prefeitura e do instituto contratado para a realização do concurso.

O edital foi publicado sem informar que haveria uma prova dessa maneira, citando apenas em linhas gerais que seria feito um teste prático para "auferir a capacidade e a agilidade do candidato". Somente depois, por meio de um anexo, foi informado que os inscritos precisariam carregar um saco de cimento.

Dos 122 candidatos à única vaga de ajudante geral, muitos são do sexo feminino e se sentiram inferiorizados na avaliação. Algumas candidatas foram eliminadas porque não aguentaram o saco de cimento, que não poderia cair no chão. Em jogo, estava o cargo que tem salário de 768,26 reais e vale alimentação de R$ 135, para uma jornada de trabalho semanal de 40 horas.