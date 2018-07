MP investiga túnel do Metrô, após 11 feridos em tumulto

As versões divergem sobre o que provocou a correria, por volta das 7h45. A estrutura integra as Linhas 2-Verde e 4-Amarela. Alguns relatos indicam que uma pessoa gritou que outra estava armada, alarmando os passageiros. Outros dizem que uma idosa caiu em uma das esteiras rolantes do corredor, que tem 195 metros de extensão e somente 8 de largura, causando alvoroço no local. A veracidade dessas hipóteses não foi confirmada.

"Estou convocando a direção do Metrô e da ViaQuatro (responsável pela Linha 4-Amarela) para prestar esclarecimentos sobre essa ocorrência. Também vou determinar uma perícia quanto à capacidade de suporte dessas instalações", disse o promotor de Habitação e Urbanismo Maurício Ribeiro Lopes, que instaurou o inquérito sobre o túnel por onde circulavam 98 mil pessoas por dia no fim de 2011, em média.

O Metrô não divulgou quantos passageiros usam o túnel hoje em dia. A empresa, do governo do Estado, também não disse se ainda estuda criar, como no passado, alternativa ao corredor, com mais saídas para a Paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.