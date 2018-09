MP investigará aumento da tarifa de ônibus em Curitiba A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba vai investigar o aumento na tarifa de ônibus na capital do Paraná. A passagem subiu de R$ 2,20 para R$ 2,50 no último dia 5, um acréscimo de 13,6% no valor.