MP libera R$ 1,2 bi para chuvas, seca e gripe suína O governo liberou hoje, por meio de Medida Provisória, R$ 1,217 bilhão. O dinheiro será destinado à prevenção e combate ao vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína, no Brasil e assistência às populações vítimas de enchentes nas regiões Norte e Nordeste e nas localidades que sofrem com a escassez de chuvas na região Sul. O texto foi publicado hoje, no Diário Oficial da União.