MP livra acusados de atacar auxiliar de ação por racismo O promotor Manoel José Berça denunciou três estudantes de medicina do Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto, no interior paulista, por agressão e injúria mediante racismo, mas não pelo crime de racismo. Os estudantes foram detidos em 12 de dezembro após agredirem com um tapete de carro - e gritando "negro" - o auxiliar de serviços gerais Geraldo Garcia, de 55 anos.