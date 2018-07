MP manda destruir parte da 'Calçada da Fama' em SP

A calçada com inscrição de astros brasileiros semelhantes à existente em Los Angeles, com estrelas de Hollywood, foi construída em 2009. A ideia de Lilian foi aprovada pela Câmara e, assim que a obra teve início, foi deflagrada uma briga entre os vizinhos e a empresária no Ministério Público e na Justiça. Na época, a calçada foi alargada em 1,2 metro e agora teve de voltar nesse trecho da demolição para o traçado original.

"Pretendemos procurar novamente o MP e pedir que seja feita uma fiscalização para ver se o que foi demolido era só isso mesmo que fazia parte do TAC", disse o comerciante José Ricardo Campelo, de 40 anos, presidente da Associação de Moradores da Santa Cecília.

Parte da construção da calçada foi de responsabilidade da Prefeitura, que diz que gastará R$ 77 mil com as adequações. Lilian não informa seus gastos. A Subprefeitura da Sé fará a remoção e o reposicionamento de guias e sarjetas para o novo alinhamento.

A Associação da Calçada da Fama de São Paulo ficará responsável pela execução do piso do passeio e o acabamento, além da arborização da via e da manutenção permanente. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.