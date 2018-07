MP move ação contra envolvidos com caça-níqueis O Ministério Público do Mato Grosso do Sul entrou com ação de improbidade administrativa e equiparação contra 14 suspeitos de envolvimento a máfia de caça-níqueis na capital do Estado, Campo Grande. Todos os suspeitos foram denunciados pela Operação Xeque-Mate, feita pela Polícia Federal em 2007, com o intuito de combater o contrabando, corrupção ativa e tráfico de influência.