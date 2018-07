MP-PA apura locação de 450 carros de passeio por PM

Brasil e o promotor Gilberto Martins, que também atua no caso, entendem que existem indícios de irregularidades no contrato. O procedimento aberto pelo Ministério Público inclui, além da intimação dos ordenadores de despesas, um pedido de apuração do caso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCU) e pela Auditoria Geral do Estado (AGE).

"Nós queremos identificar a lisura desse contrato. Há algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo: como é que uma empresa de construções e engenharia ingressa no mercado de locação de veículos sem possuir CNPJ para isso", questionou Brasil. Outra questão é a falta de certidões negativas da empresa Delta Construções, cujo proprietário, Fernando Cavendish, responde a vários processos por fraudes em contratos e inclusive já teve prisão decretada no Paraná.

Resposta

O governo do Estado, em nota distribuída por sua assessoria, informou que os veículos foram alugados porque a frota da PM é "insuficiente" para o policiamento nas ruas. Segundo o governo, os veículos são "velhos" e não atendem à demanda de serviços. A PM, por sua vez, reafirma que seguiu todos os trâmites legais na assinatura do contrato, sendo autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. A Delta Construções também diz que o contrato seguiu um modelo de adesão e que não há nada de ilegal no negócio. Ela mantém contrato de aluguel com as PMs de Goiás e Mato Grosso.