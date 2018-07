MP-PB denuncia ex-gerente do Ibama por improbidade O Ministério Público Federal da Paraíba denunciou o ex-gerente executivo do Instituto Brasileiro do Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado, Erasmo Rocha Lucena, por improbidade administrativa e apropriação e desvio de animais silvestres. Segundo a denúncia, Lucena utilizou-se de recursos do Ibama em atividades particulares e causou danos ao patrimônio da União. De acordo com informações do Ibama, Lucena teria oferecido a políticos e jornalistas espécimes ameaçados de extinção da fauna local apreendidos pelo órgão e pela Polícia Federal. O ex-gerente teria determinado a doação dos animais mesmo com parecer contrário de técnicos do Ibama.