MP-PE questiona aprovação de analfabeto em concurso O Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) está questionando a aprovação de um candidato analfabeto no concurso público do município de Ribeirão e recomenda a exclusão do aprovado na seleção. A recomendação foi feita ao prefeito do município, Clóvis José Pragana Paiva, e à empresa Consultoria e Assessoria Medeiros (Comede), organizadora do concurso público da prefeitura.