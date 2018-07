MP pede à Justiça multa de R$ 2,1 milhões à SuperVia O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) protocolou ação na 6ª Vara Empresarial com um pedido para multar a concessionária SuperVia Trens Urbanos em R$ 2,1 milhões por uma série de falhas no sistema ferroviário metropolitano entre os dias 22 e 24. O MPRJ reuniu reportagens e manifestações dos consumidores, incluindo fotos, vídeos e documentos, principalmente sobre o caos no transporte metropolitano no dia 22, quando o descarrilamento de um trem paralisou todos os ramais ferroviários.