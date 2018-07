MP pede abertura de inquérito para investigar venda da Delta O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu nesta quinta-feira a abertura de um inquérito para investigar o acordo de compra da Delta Construções pela J&F, holding de controle do frigorífico JBS. A Delta está no centro de denúncias de irregularidades envolvendo o empresário Carlinhos Cachoeira e suas relações políticas.