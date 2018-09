MP pede condenação de 122 integrantes do PCC por tráfico

O Ministério Público (MP) pede a condenação de 122 pessoas acusadas de participar de uma rede de tráfico de drogas que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) controlava de dentro de três penitenciárias do interior de São Paulo. O processo chegou nesta terça-feira, 18, na 4ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, a 440 quilômetros da capital paulista. Conhecido como Operação Desmonte, o documento tem 109 volumes e 24 mil páginas e é o maior da história da Comarca de São José do Rio Preto, onde tramita. Entre os acusados estão advogados, empresários donos de revendedoras de veículos e servidores que trabalhavam no fórum da cidade. A quadrilha era comandada com celulares por cinco suspeitos de serem líderes do PCC: Jair Carlos Costa, o Jajá; Edson José da Costa, o Edinho; Marcos Roberto Ciccone, o Ciccone; Anísio Pedro Gonçalves, o Anisião; e Mário Sérgio Costa, o Esquerda, que morreu na prisão em julho de 2007.