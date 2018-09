MP pede documentos e pode recomendar contra criação do PSD

Em parecer, a vice-procuradora eleitoral Sandra Cureau, volta a pedir ao TSE que transforme o processo em diligência, para que o PSD apresente documentos e certidões de Tribunais Regionais Eleitorais comprovando que a sigla cumpriu as exigências legais para a criação de um partido.

"Caso assim não se entenda, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pelo indeferimento do registro", disse a vice-procuradora no parecer.

No início do mês o MPE já havia se manifestado pedindo mais tempo para analisar o pedido de registro do Partido Social Democrático (PSD) junto ao TSE.

Na ocasião, a vice-procuradora argumentou que a conversão do processo em diligência era necessária diante de contestações apresentadas à criação do PSD pelo Democratas, partido que mais está perdendo quadros para a nova legenda, entre outros.

O DEM, que faz oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff, deve perder dezenas de deputados federais e a senadora Kátia Abreu (TO) para a nova legenda. Mentor do PSD, Kassab era uma das principais lideranças do DEM até decidir criar a nova sigla.

O prefeito tem afirmado que "não tem nenhum fundamento" as contestações feitas sobre a criação do PSD. Ele também afirmou reiteradas vezes que a sigla adotará postura independente, e não se enquadrará nem como situação nem como oposição em relação ao governo Dilma.

