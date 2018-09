MP pede fim de ação contra Adriano por elo com tráfico Treze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) por envolvimento com o tráfico de drogas nas favelas Furquim Mendes e Dique, no bairro Jardim América, no Rio. Além da denúncia, o MP-RJ pediu o arquivamento do inquérito com relação ao jogador de futebol Adriano, investigado pelo suposto envolvimento com os traficantes. A decisão caberá à 26ª Vara Criminal da Comarca da capital fluminense.