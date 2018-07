MP pede mais detalhes sobre morte de doadora

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

O Ministério Público Estadual devolveu à Polícia Civil o inquérito sobre a morte da universitária Luana Neves Ribeiro, aos 21 anos, no mês passado, e pediu novas investigações. Luana morreu durante tentativa de doação da medula óssea para uma vítima de leucemia, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O MP não ficou satisfeito com o inquérito, enviado há 15 dias, que pede a condenação por homicídio culposo de duas hematologistas e de omissão de socorro de uma enfermeira e uma auxiliar. As médicas foram responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos que perfuraram a veia subclávia esquerda de Luana; a enfermeira e a auxiliar, pelo atendimento quando ela retornou ao hospital.

A promotora Juliana Coelho quer saber se as perfurações eram mesmo necessárias e se não houve insistência demais na continuidade do processo; quer saber também os motivos que levaram as médicas a não diagnosticar vazamento de sangue para o pulmão da paciente; e , a respeito do atendimento, sobre a eficácia de medicamentos usados, se a paciente deveria ter ido para a emergência e se, uma vez lá, daria para ter evitado o choque hipovolêmico resultante da hemorragia que a levou à morte.

O delegado João Lafayete Sanches, que relatou o inquérito, disse que vai enviá-lo para os peritos do IML, que têm dez dias para responder. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO