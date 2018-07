MP pede mudança na organização de concurso no MT O coordenador do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual de Mato Grosso (MP-MT), procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, encaminhou hoje ofício ao governador do Estado, Blairo Maggi (PR), solicitando o afastamento da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) da coordenação, elaboração e execução do concurso público que foi suspenso no domingo. Pela manhã, em entrevista a um canal de televisão local, o secretário de Estado de Administração, Geraldo De Vitto, garantiu que a Unemat continuará responsável pelo concurso, pois a instituição já teve gastos. Segundo o secretário, a contratação de uma nova empresa não seria viável.