MP pede nova prisão para médica de UTI no Paraná O Ministério Público do Paraná protocolou no final da tarde desta segunda-feira na 2ª Vara do Tribunal de Júri o recurso que pede uma nova prisão da médica e ex-chefe da UTI Geral do Hospital Evangélico, em Curitiba, Virgínia Soares de Souza, 56, libertada no último dia 20, após ficar detida por um mês no Centro de Triagem I, na capital paranaense. A defesa terá dois dias para apresentar sua posição antes do julgamento do recurso.