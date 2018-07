MP pede prisão de acusados por corrupção em Araçatuba

O arsenal com mais de 90 armas - entre elas 21 fuzis e metralhadores, milhares de munições de uso das Forças Armadas e acessórios de uso proibido - foi apreendido em março deste ano no condomínio de luxo Serra Dourada, em Araçatuba.

Por meio do advogado Jorge Napoleão Xavier, o dono das armas, Marco Antônio Ribeiro Girão, pagou R$ 35 mil de propina ao ex-diretor do Núcleo de Perícias Sadraque Cláudio para que ele danificasse cartuchos de baterias antiaéreas e silenciadores que seriam analisados pela perícia. Com o resultado negativo, Girão poderia se livrar de processo judicial por manter o arsenal em casa.

Girão teve a prisão preventiva decretada, mas a Justiça negou a prisão da mulher dele, Adriana Girão, e do pai, Juracy Girão, encarregados de negociar o pagamento e de entregar o dinheiro da propina ao advogado.

Como nenhum juiz aceitou receber a denúncia, o Tribunal de Justiça nomeou um juiz auxiliar, Daniel Dinis Gonçalves, da 3ª vara Criminal, que aceitou a denúncia, mas determinou apenas a prisão de Girão, que está foragido. O advogado e o ex-diretor do Núcleo de Perícias, que foi afastado do cargo, negaram as acusações, mas vão responder por corrupção passiva, fraude processual e por falsas perícias.