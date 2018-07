MP pede prisão de dirigente da Santa Casa do Rio O Ministério Público do Estado do Rio pediu nesta quinta-feira, 16, à Justiça, a prisão preventiva do provedor da Santa Casa da Misericórdia, Dahas Chade Zarur, de 87 anos, acusado de irregularidades e fraudes fiscais na venda de jazigos e imóveis de propriedade da instituição entre julho de 2004 e agosto de 2013. Há cinco meses, Zarur foi afastado pela Justiça do cargo na Santa Casa. Além do provedor, também foi pedida a prisão de mais três funcionários da tradicional instituição, suspeitos de serem seus cúmplices: Raimundo Marcelo de Oliveira, Augusto José dos Santos e Djalma Castilho. A denúncia, feita com base em investigação da Delegacia Fazendária, aponta Zarur como chefe da organização.