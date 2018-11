MP pede prisão de homem que matou miss no RS

O Ministério Público (MP) protocolou a requisição de prisão preventiva no Cartório da 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. O MP também pede que a Justiça não aceite a tentativa da defesa de Eduardo para decretar segredo de Justiça no processo.

Ao Instituto Geral de Perícias (IGP) o MP requisitou a conclusão, em caráter de emergência, dos laudos periciais encaminhados pela autoridade policial. A vítima foi encontrada no dia 1º de dezembro, enrolado em um cobertor e com o fio de um fone de ouvido no pescoço. A mãe do acusado o ajudou a ocultar o corpo.