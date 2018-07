MP pede prisão de procuradora acusada de maus-tratos O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro informou hoje que encaminhou à Justiça o pedido de prisão preventiva da procuradora aposentada Vera Lúcia Sant''Anna Gomes, de 57 anos, suspeita de agredir uma menina de 2 anos que estava provisoriamente sob sua guarda. O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) irá analisar o pedido. No dia 29 de abril, a procuradora foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de tortura qualificada.