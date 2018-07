MP pede prisão de sargento por tentativa de homicídio O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu a prisão temporária do sargento do Exército, Rodrigo Cláudio de Carvalho, por tentativa de homicídio contra Márcio dos Santos Nascimento. A vítima foi atingida a tiros pelo militar no interior de sua residência, em Cordovil, na noite do dia 25 de setembro deste ano. Nascimento está internado, em estado grave, no CTI do Hospital Estadual Getulio Vargas, na Penha. O sargento foi indiciado em inquérito policial da 38ª DP (Brás de Pina).