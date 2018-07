MP pede prisão temporária do goleiro Bruno A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro solicitou na noite de ontem a prisão do goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, e de seu amigo Luis Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão. O Ministério Público do Estado concordou com o pedido e deve requerer a prisão à Justiça na manhã de hoje, segundo informações da Rede Globo.