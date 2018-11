MP pede que menores continuem internados em SP Terminou hoje no Juizado Especial da Vara da Infância e Juventude, no Brás, em São Paulo, a fase de instrução - em que testemunhas são ouvidas - do julgamento de quatro adolescentes acusados de agredirem três pessoas na Avenida Paulista. Os promotores de Justiça Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli e Oswaldo Barberis Junior pediram à Justiça a continuidade da internação dos envolvidos na Fundação Casa.