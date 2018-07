MP pede veto a projeto de fechamento de ruas O Ministério Público enviou texto ao prefeito Gilberto Kassab (DEM) no qual pede veto ao projeto, aprovado pela Câmara Municipal, que autoriza o fechamento de ruas com portões e cancelas. A iniciativa, do vereador Antonio Carlos Rodrigues (PR), dificulta o uso de rotas alternativas, podendo acentuar os congestionamentos de grandes avenidas, segundo o promotor João Carlos Ferreira. Kassab vai esperar parecer jurídico de sua equipe antes de se posicionar sobre o assunto.