MP pedirá prisão de reitor da Fundação Santo André nesta 4ª

Os promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaerco) do Ministério Público Roberto Wider e Sandra Reimberg vão pedir nesta quarta-feira, 18, a prisão do reitor das Faculdades da Fundação Santo André, Odair Bermelho. Ele é acusado de fraudar notas fiscais e forjar participação em congresso fictício para obter reembolsos indevidos da universidade. Os dois promotores apresentarão ainda à imprensa os motivos do pedido de prisão e os crimes em que Bermelho foi enquadrado. Bermelho foi alvo de vários movimentos de alunos contra sua permanência no cargo de reitor, neste ano e no ano passado. A Fundação Santo André (FSA) é uma entidade autônoma, sem fins lucrativos, fundada em 1962 pela Prefeitura de Santo André e instalada no sítio dos Tangarás, em uma área de 60 mil metros quadrados, com mais de 16 mil metros quadrados de área construída para abrigar seu complexo pedagógico e administrativo.