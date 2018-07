MP pode denunciar professora que castigou aluno

O Ministério Público (MP) do Paraná aguarda a denúncia formulada pelo Conselho Tutelar de Dois Vizinhos (450 quilômetros de Curitiba) contra a professora do 3.º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Presidente Vargas Andressa Maciel, acusada de colocar fita adesiva na boca do aluno W.R, de 8 anos, para que ele ficasse quieto durante a aula.

O promotor Ronaldo de Paulo Mion informou por meio da Assessoria de Imprensa que foi encaminhado um ofício ao conselho local para saber detalhes sobre o caso, que ocorreu no dia 3, durante uma aula de educação artística. Logo após a denúncia, a professora, que pode ser acusada do crime de tortura, foi demitida.

De acordo com a mãe de W.R., Salete Pezzine, a professora alegou que havia perdido o controle da classe. "Ela disse que estava ficando louca de tanto que gritavam na sala", afirmou. Em uma entrevista ao jornal local A Notícia, Salete afirmou que a professora havia feito o mesmo com outros alunos. "Não é só para o meu filho que ela fez isso, já fez para três ou mais", afirmou.

Apesar da suposta agressão, a mãe do garoto disse que perdoou a professora. "Eu perdoo ela, ele (o filho) está estudando ali e não posso jogar a professora no lixo", afirmou. O garoto continua frequentando as aulas, mas acompanhado de uma psicóloga. O Conselho Tutelar foi procurado, mas não respondeu às ligações da reportagem.