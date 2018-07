MP pressiona Estado para que contrate cuidadores

O plano estadual veio após abertura de inquérito do Ministério Público e pressão das entidades. A própria função sequer estava prevista no Estado. O MP apresentou no mês passado proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre os cuidadores. "Queremos que o TAC seja transformado em política pública e realidade na rede", diz o promotor João Paulo Faustinoni e Silva, do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Educação.

A proposta do MP prevê contratação de cerca de 900 cuidadores até 2013, instituindo uma política de admissão adequada com o aumento de alunos com deficiência na rede. A contratação seria gradual e já determinada e a Secretaria de Educação estaria sujeita a multas caso não respeitasse o termo. A secretaria argumenta que vai investir R$ 17 milhões no projeto até 2013.