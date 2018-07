MP processa São Paulo por fracasso na Cracolândia Após finalizar inquérito sobre a ação da Polícia Militar na cracolândia, o Ministério Público entrou ontem, terça-feira, com ação civil pedindo à Justiça que o governo do Estado pague indenização de R$ 40 milhões por danos morais coletivos. Também foi pedida uma liminar que proíba que os policiais realizem as "procissões do crack", termo criado pelo Estado para definir a dispersão permanente dos usuários, sob pena de multa R$ 100 mil.