MP propõe interdição de 7 piscinas em clube de GO O Ministério Público de Caldas Novas recomendou a suspensão das atividades das 7 piscinas do parque aquático do Residencial Privé das Thermas I, no balneário turístico de Caldas, no Sul de Goiás. A interdição foi solicitada em recomendação expedida no final da tarde de terça-feira, 14. O Corpo de Bombeiros e a administração do residencial afirmaram, na tarde desta quarta-feira, 15, que ainda não receberam o documento.