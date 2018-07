MP protocola ação por entrega de leite especial

O Ministério Público Estadual protocolou ação civil pública com pedido de liminar para que a Secretaria de Saúde de São Paulo restabeleça em cinco dias o fornecimento do Neocate, um leite especial para alérgicos à proteína do produto comum. O leite, que custa cerca de R$ 600 a lata, deixou de ser fornecido nos postos do Estado há dois meses. Segundo a secretaria, a empresa responsável pelo fornecimento deixou de fazer as entregas e uma nova licitação está em andamento. A situação deve se regularizar no fim do mês.