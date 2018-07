MP quer exame de agressor de jovem na Livraria Cultura O Ministério Público Estadual pedirá esta semana à Justiça a avaliação médica do personal trainer Alessandre Fernando Aleixo, detido em 21 de dezembro por golpear com um taco de beisebol o designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22 anos, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, nos Jardins, zona sul da capital paulista. O rapaz segue em coma e seu estado é gravíssimo. Antes do ataque, o preso havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide e era submetido a tratamento médico.