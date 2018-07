MP quer remoção de presos das delegacias de Fortaleza O Ministério Público Estadual (MPE) do Ceará solicitou, em ação civil pública, com pedido liminar, a remoção dos presos que se encontram nas delegacias de polícia de Fortaleza. Os presos estão em condições subumanas e lotam as delegacias de polícia, segundo o MPE, que divulgou hoje a ação, dirigida ao Governo do Estado do Ceará.