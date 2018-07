MP recebe vídeo de aluna que desmaiou após apanhar O Juizado da Infância e da Juventude, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Guararapes (SP) apuram o caso de uma estudante de 14 anos que desmaiou de tanto apanhar em uma escola estadual da cidade. A menina brigou com outras colegas dentro do banheiro do colégio Waldemar Queiróz. A briga ocorreu em 28 de maio, mas a mãe da menina enviou um vídeo na última segunda-feira, 10, para o Ministério Público, que pediu a apuração do caso.