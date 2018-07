MP recomenda toque de recolher às cidades alagoanas

As sugestões são para garantir a segurança dos moradores dos 15 municípios que decretaram estado de calamidade pública. O órgão recomenda também que as delegacias e grupamentos de policiais militares fiquem abertos 24 horas por 90 dias.

Até o momento, mais de 74 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas em Alagoas por causa dos temporais, sendo 26.618 desabrigados e 47.897 desalojados. De acordo com classificação da Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e desalojadas, aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.