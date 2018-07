MP-RJ acusa parentes por crime bárbaro contra jovem O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou tios e mãe por crimes bárbaros contra uma jovem de 20 anos que levaram à morte da garota no começo do ano. Os crimes foram cometidos entre julho de 2008 e fevereiro de 2009, no bairro de Todos os Santos, na capital fluminense. Foram denunciados por homicídio, cárcere privado e tortura o tio da jovem, Silvio da Costa Silva; a tia, Vera Regina da Rocha César; e a mãe, Maria da Glória Silva Magalhães. O promotor de Justiça Eduardo Rodrigues Campos requereu, ainda, a prisão preventiva dos acusados, que foi decretada pela Justiça. Segundo o MP, Silvio também foi denunciado por tráfico de drogas.