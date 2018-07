MP-RJ busca acabar com operações de milícias O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) vai desencadear operações para quebrar o esquema de lavagem de dinheiro dos grupos milicianos que atuam no Estado. Apesar da prisão dos principais líderes das quadrilhas de paramilitares, as atividades de controle de vans, venda ilegal de gás, gatonet (sinal pirata de TV a cabo) e cobrança extorsiva de taxas de proteção ainda rendem milhões de reais por mês para esses grupos.