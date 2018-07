MP-RJ denuncia 34 traficantes e dois advogados

Dos 34 réus com a prisão preventiva decretada, dois estão foragidos: Emerson Pinto Faísca (o Erminho), irmão de Bolão, e João Carlos Nogueira, que era motorista oficial da Prefeitura de São João da Barra. Entre os denunciados, estão dois advogados que teriam alertado seus clientes, Bolão e Alexandro Ramos Ignacio, sobre as investigações. De acordo com o MP-RJ, eles teriam extrapolado o exercício de defesa.

A quadrilha atuava no norte fluminense. Quando a operação foi deflagrada, no último dia 22 de março, com a Polícia Federal (PF), forma cumpridos 19 mandados de prisão temporária. Destes, 14 pessoas já haviam sido presas em flagrante no decorrer da investigação. Ainda foram apreendidos 543 quilos de maconha.