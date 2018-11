MP-RJ denuncia 9 milicianos por formação de quadrilha Francisco Cesar Silva de Oliveira, conhecido como "Chico Bala" e outros oito integrantes da milícia liderada por ele, foram denunciados por crime de formação quadrilha ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/RJ). O MP-RJ requereu, ainda, a transferência dos "chefes" da milícia para presídio federal de segurança máxima e expediu mandados de prisão preventiva contra os integrantes do bando, que foram presos ontem, em parceria com a 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), entre eles Anderson da Conceição Severo. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados.