MP-RJ denuncia médicos pela morte da mãe de S. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou hoje por homicídio culposo os médicos Nadir Farah e Eduardo Pessoa Farah - pai e filho - pela morte da estilista Bruna Bianchi, mãe do menino S., cuja guarda foi obtida pelo pai biológico, o americano David Goldman, em dezembro do ano passado. Bruna morreu em agosto de 2008 hora depois do parto de sua filha Clara, num hospital da zona sul do Rio.