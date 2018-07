MP-RJ denuncia PMs que estupraram no Jacarezinho Presos em flagrante pelo estupro de duas mulheres e uma adolescente na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, os policiais militares Gabriel Machado Mantuano, Anderson Farias da Silva e Renato Ferreira Leite foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ). Os policiais estavam lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho e foram presos em flagrante pelo estupro cometido em 5 de agosto.