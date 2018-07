MP-RJ denuncia policiais por tortura Cinco policiais civis acusados de torturar um funcionário de um ferro-velho dentro do 10ª Departamento de Polícia, no Botafogo, Rio de Janeiro, foram denunciados hoje pelo Ministério Público do Estado(MP-RJ). O órgão pediu também a prisão preventiva dos policiais, que já estão sob custódia.